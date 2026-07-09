Наши гребцы отправятся в Грузию в составе 12 человек

10-12 июля в грузинском городе Поти пройдет международная регата по академической гребле и каноэ.

Спортсмены Федерации водных видов спорта Азербайджана поборются на турнире в составе 12 человек.

В академической гребле Азербайджан представят Исмаил Ширинов, Сабит Абдуллаев, Мухаммед Гасанов, Исабала Дадашзаде, Фахри Садыглы, Вагиф Мустафазаде и Рустам Аскеров постараются попасть в число призеров на каноэ. В гребле на байдарках в состав войдут Иван Воробьянский, Гияс Ахмедов, Тенгиз Гагнидзе, Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде.

Руководить командой будут тренеры Тофик Байрамов и Фарид Саадов.