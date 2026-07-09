Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались

Общеизвестно, что историю должны изучать историки, а не политики. Когда события прошлого, а тем более не подкрепленные железобетонной фактологией, становятся инструментом для решения сиюминутных задач, история превращается в миф, а политизация подменяет научный поиск манипуляциями, провоцирует конфликты, в том числе со странами-партнерами, и затрудняет поиск истины. Так произошло и в случае с резким движением правительства Израиля в сторону признания событий 1915 года в Османской империи «геноцидом армян». 28 июня правительство Израиля поддержало инициативу министра иностранных дел Гидеона Саара о признании «геноцидом массовых убийств армян в Османской империи в годы Первой мировой войны». Это решение стало очередным шагом в рамках продолжающейся деградации отношений между Израилем и Турцией. Данная инициатива правительства Израиля стала неприятной неожиданностью для азербайджанской стороны. Учитывая тесные партнерские отношения между нашими государствами, а также историю посредничества Азербайджана в восстановлении турецко-израильских отношений, Баку тем не менее не был уведомлен заранее. Решение израильской стороны поставило нашу страну перед фактом. Сам факт, что интересы и обеспокоенность Азербайджана не были учтены Израилем, – опять же, памятуя о характере межгосударственных отношений, – стал сюрпризом. Тель-Авив на фоне эмоционального накала в отношениях с Анкарой не рассчитал эффекта, который данная инициатива вызовет в азербайджанском обществе в свете особого характера отношений между Азербайджаном и Турцией, а также возможных последствий для отношений между Азербайджаном и Израилем. Азербайджан стал первой и единственной страной, отреагировавшей на данную инициативу Израиля. 29 июня внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с заявлением, в котором дало крайне негативную оценку решению израильского правительства признать «геноцид армян» и открыто призвало израильскую сторону пересмотреть его. «Решение правительства Израиля по поводу так называемого «геноцида армян» вызывает серьезную обеспокоенность. Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данное решение», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что «Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважения принципов международного права и продвижения устойчивого мира в регионе». Тон заявления показателен сам по себе. Это критика, предостерегающая друзей от совершения неоправданных политических действий, пользы от которых не будет никому.

Немного истории К слову, в Кнессете не раз предпринимались попытки продвинуть признание «геноцида армян». Не будем углубляться в далекое прошлое, а приведем относительно свежие примеры. В 2012 году Комиссия Кнессета по образованию, культуре и спорту признала «геноцид армян», однако это решение носило рекомендательный характер и не стало законом. В 2018 году оппозиционная партия «Мерец» инициировала законопроект о признании событий 1915 года «геноцидом армян», но правительственная коалиция Кнессета заблокировала его. Позже проект был отозван самими инициаторами из-за отсутствия необходимой поддержки. В 2000-е – 2010-е годы депутаты от разных фракций (включая будущего президента Израиля Реувена Ривлина и нынешнего члена кабинета Нетаньяху Зеэва Элькина) неоднократно вносили законопроекты и проводили парламентские слушания, которые не утверждались или блокировались правительством, где понимали, что признание приведет к ухудшению отношений не только с Турцией, но и Азербайджаном. В 2018 году аналогичный законопроект, продвигавшийся депутатом от «Мерец» Тамар Зандберг, был фактически похоронен — коалиция сначала отложила голосование до турецких выборов, а затем и вовсе отказалась его проводить, несмотря на предыдущие обещания. Даже заявления Биньямина Нетаньяху о личном признании «геноцида», сделанные в августе 2025 года, не были приравнены к государственной позиции, с чем согласились и его собственные оппоненты, указывавшие, что устное высказывание в интервью не заменяет решения парламента. Кстати, характерный штрих. Несколько лет назад тот самый Элькин, который поднимал в Кнессете вопрос признания «геноцида армян», сказал в беседе с журналистами, что «в Израиле есть традиция, что вопросы, связанные с трактовкой тех или иных исторических событий, как правило, не выносятся на политическое решение». «Например, признание «геноцида» армянского народа. В Израиле эта тема обсуждалась несколько раз в парламенте, но ни разу не было принято какое-то декларативное решение, хотя практически во всех западных парламентах принимались декларативные решения по этому поводу. Израильский парламент считает, что вопросы прошлого должны решаться не политиками, а профессионалами, как часть профессионального дискурса», - сказал Элькин. И тем не менее в июне этого года в правительстве Израиля решили изменить традиции.

Голос разума был услышан По имеющимся в распоряжении haqqin.az данным от информированных источников, четкая и принципиальная позиция Азербайджана вызвала широкий резонанс среди представителей Израиля, отвечающих за развитие отношений с нашей страной. Позиция Баку была также доведена рядом представителей азербайджанских госструктур до внимания своих соответствующих партнеров на израильской стороне. В ходе этих контактов было особо подчеркнуто, что инициатива Израиля имеет крайне негативный и неконструктивный характер, не несет в себе никакой выгоды для Израиля, и в случае ее принятия причинит ущерб не только отношениям Израиля с Турцией, но и Азербайджаном. К слову, после того как Баку публично выразил свою серьезную обеспокоенность, немалая часть израильских экспертов и журналистов поспешила подчеркнуть, что решение Кабинета министров — это еще не признание в том смысле, в каком его понимает международное право. Наиболее прагматичные эксперты и журналисты в Израиле сделали ряд публикаций в израильской прессе, которые фактически опирались на ключевые тезисы азербайджанской стороны. Так, президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS), эксперт по израильско-турецким отношениям профессор Эфраим Инбар в интервью радиостанции Kol Barama назвал решение правительства «детской и мелочной ошибкой», которая может иметь дипломатические последствия для Израиля. По его словам, решение, по всей видимости, является попыткой «ударить по туркам», однако в итоге оно может нанести ущерб отношениям с Азербайджаном, который он охарактеризовал как «стратегический актив» и государство, поддерживающее глубокое стратегическое партнерство с Израилем. В свою очередь, израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник написало, что «Израиль выбрал неудачный момент для признания «геноцида армян», и страна ничего не выиграет от этого решения». Следует подчеркнуть, что круг противников данной инициативы и сторонников позиции Азербайджана не был ограничен какой-либо одной группой, а отражал весь спектр израильской внутренней политики и госаппарата (правые, левые, светские, религиозные, военные и др.). Азербайджанская сторона, конечно же, благодарна всем здравомыслящим силам, которые поддержали ее призыв опомниться, внять голосу разума и не совершать необдуманные, необратимые действия. В результате принятых мер инициативу удалось затормозить и фактически похоронить. Более того, предотвращены варианты ее дальнейшего развития в правовой и политической сферах на уровне правительства и парламента Израиля.