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Песков: Трамп пока не звонил Путину

13:49 275

Президент США Дональд Трамп не звонил президенту России Владимиру Путину после саммита НАТО в Анкаре и переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера не звонил», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Путин всегда рад пообщаться с Трампом. У глав государств сложился конструктивный диалог, даже несмотря на определенные расхождения позиций. 

Напомним, накануне Трамп анонсировал звонок Путину после переговоров с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Также глава Белого дома заявил о серьезном прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

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