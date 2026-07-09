Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну

Варианты деактивации С-400, демонтажа пусковых систем комплексов или хранение С-400 в республике в деактивированном виде под контролем США не соответствуют юридическим требованиям США для отмены CAATSA. В связи с этим, как отмечает Фырат, обсуждается вопрос о том, чтобы С-400 физически больше не было в Турции.

Обсуждается формула для продажи российских ЗРС в третью страну из региона Персидского залива. Причем некоторые турецкие СМИ называют ОАЭ вероятным приобретателем систем.

Введение ограничений CAATSA в отношении Турции привело к ее исключению из программы производства истребителей пятого поколения F-35 и запрету на получение этих самолетов. Однако, как отмечает Hürriyet, отмена CAATSA сама по себе не означает автоматического решения этого вопроса для Турции. Дело в том, что в дополнение к этому Конгресс США ввел в Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2021 финансовый год (FY2021 NDAA) положения, ограничивающие поставки F-35 в Турцию. «Поэтому, даже если санкции CAATSA будут сняты, возвращение Турции в программу F-35 все равно потребует завершения дополнительных политических, технических и юридических процедур. Это два разных юридических процесса», — отмечает Фырат.