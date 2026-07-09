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Америка поразила стратегический железнодорожный мост в Иране

14:22 1033

США нанесли удар по мосту Аккала на железнодорожном коридоре Китай — Туркменистан — Иран, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, сегодня утром во время атаки на город Аккала в провинции Гюлюстан на севере Ирана США нанесли удар по мосту, расположенному на международном коридоре Китай — Казахстан — Туркменистан — Инджебурун.

Указанный маршрут является частью китайской инициативы «Один пояс, один путь» и тянется от китайского города Сиань до Тегерана.

Отмечается, что в прошлом году из Китая в Иран прибыло не менее 65 грузовых поездов. 

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