Америка поразила стратегический железнодорожный мост в Иране

По данным агентства, сегодня утром во время атаки на город Аккала в провинции Гюлюстан на севере Ирана США нанесли удар по мосту, расположенному на международном коридоре Китай — Казахстан — Туркменистан — Инджебурун.

Указанный маршрут является частью китайской инициативы «Один пояс, один путь» и тянется от китайского города Сиань до Тегерана.

Отмечается, что в прошлом году из Китая в Иран прибыло не менее 65 грузовых поездов.