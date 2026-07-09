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Италия высылает российских военных атташе

14:21 714

Министерство иностранных дел Италии приняло решение выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, ответственных за «шпионскую деятельность» в интересах Москвы. Об этом сообщил глава МИД Антонио Таяни в X.

Генеральный секретарь итальянского МИД заявил российскому послу в Риме, что атташе Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение трех дней.

«Москва продолжает использовать свои гибридные средства для атак на Запад и Италию. Это серьезное и недопустимое вмешательство в деятельность итальянских институтов и в сферу национальной безопасности», – заявил Таяни.

Решение о высылке атташе было принято после того, как стало известно, что в Риме арестовали двух бывших сотрудников разведслужб по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Считается, что они передавали секретную информацию предполагаемому агенту российской разведки, пользующемуся дипломатическим иммунитетом в стране.

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