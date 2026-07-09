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Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд

Инара Рафикгызы
14:28 573

Завершено следствие по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета города Хырдалана Абшеронского района Орхана Мусаева. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело было возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании материалов, поступивших из Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции.

Следствием установлено, что Орхан Мусаев, занимая указанную должность в 2020–2025 годах, злоупотребил служебными полномочиями: продал 75 лицам земельный участок муниципалитета Хырдалана площадью 1,92 га по цене ниже установленной законодательством, причинив ущерб на сумму более 600 тысяч манатов.

В ходе предварительного следствия на основании собранных доказательств были выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности обвиняемого — хищение вверенного ему муниципального имущества в крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения, а также должностной подлог, выразившийся в умышленном внесении заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстных побуждений.

На основании собранных доказательств Орхану Мусаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение с причинением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В качестве меры пресечения в отношении него избран надзор полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.

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