В Кремле отреагировали на заявления Трампа

В Кремле не считают, что последние заявления президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Марко Рубио по Украине свидетельствуют о том, что Вашингтон вернулся на курс эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«...Мы ‌видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение», - сказал ⁠Песков журналистам в четверг.

По словам Пескова, «дальнейшая эскалация, возможно, продлит ‌специальную военную операцию в какой-то ‌степени. Мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать бОльшую ‌зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному ‌процессу».

Говоря об обещании США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, Песков сказал: «Это очевидный факт - Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, ‌поставки военных технологий на Украину. Это действительно так, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин».

При этом Кремль считает искренним желание США способствовать мирному урегулированию украинского конфликта.

«Соединенные Штаты в отличие от тех же европейцев сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, ⁠пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем, ‌мы надеемся, что после того, как несмотря на ‌значительное осложнение американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед возобновления их усилий на украинском направлении», - ‌сказал Песков.

8 июля президент США Дональд Трамп провел на полях саммита НАТО в Анкаре встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе выступления он заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot, а также о том, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности, «если это будет необходимо». Однако, добавил американский лидер, о последнем не придется беспокоиться, если будет заключена мирная сделка.

В конце мая Зеленский обращался к Вашингтону с просьбой предоставить лицензию на производство Patriot, поскольку нынешних объемов выпуска не хватает, чтобы покрыть существующие потребности.