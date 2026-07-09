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Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину

14:38 1425

Слухи о каких-либо официальных обсуждениях или планах по смещению католикоса всех армян Гарегина II не соответствуют действительности, а раздуваемый вокруг резонансного случая шум является навязанным извне дискурсом, который подрывает суверенитет страны.

Об этом на брифинге в правительстве 9 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя по просьбе журналистов недавний розыгрыш генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу российскими пранкерами.

Глава правительства полностью опроверг наличие подобных тем в повестке властей и подчеркнул, что у него нет никаких вопросов к правоохранительной системе, «учитывая автономный и независимый характер работы ее ключевых структур».

Комментируя саму аудиозапись, он призвал не поддаваться манипуляциям и искусственному нагнетанию эмоций в заголовках СМИ, которые акцентируют внимание на турецком происхождении генсека ОБСЕ.

«Какое значение имеет – турок, грузин, русский или армянин? Весь этот шум и заголовки крупным шрифтом для дополнительных эмоций – это деструктивный подход. Это критерий патриотизма, который уже давно внедрен в Армении внешними силами и который на самом деле лишает нас суверенитета. Пусть эти пранкеры лучше позвонят напрямую Ктричу Нерсисяну (мирское имя католикоса) или поговорят со всеми должностными лицами от имени Самвела Карапетяна (лидера партий «Сильная Армения»), посмотрим, что те ответят, и тогда уже будем делать выводы», - заключил Никол Пашинян.

Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Выступив от имени Никола Пашиняна, они заявили, что рассчитывают на поддержку ОБСЕ в вопросе смещения католикоса всех армян ради «смены религии», а также попросили содействия в случае критики со стороны сторонников лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. В ответ Синирлиоглу пообещал сделать все возможное.

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