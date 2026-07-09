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Россия в 20 раз увеличила закупки бензина в Беларуси

14:42 476

Россия нарастила до исторического рекорда закупки топлива в Беларуси, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке, который охватил регионы — от Дальнего Востока до Калининграда.

В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае (77 тысяч тонн), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По итогам первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз — до 453 тысячи тонн.

Импорт дизельного топлива из Беларуси подскочил впятеро — до 256 тысяч тонн за январь–июнь. Кроме того, в прошедшем месяцев в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива — втрое больше, чем мае. 

Беларусь располагает двумя НПЗ суммарной мощностью 24 млн тонн в год и ранее выражала готовность компенсировать выпадающие мощности российских нефтезаводов, которые с начала года десятки раз попадали под налеты украинских дронов и были вынуждены снизить переработку до минимума с начала 2000-х.

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