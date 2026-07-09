Россия в 20 раз увеличила закупки бензина в Беларуси

Россия нарастила до исторического рекорда закупки топлива в Беларуси, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке, который охватил регионы — от Дальнего Востока до Калининграда.

В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае (77 тысяч тонн), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По итогам первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз — до 453 тысячи тонн.