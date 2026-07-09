Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Имя второго подозреваемого — Виталий Жикович, 49-летний уроженец города Умань, бывший, а по некоторым данным, действующий сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины), сообщают «Схемы» со ссылкой на источники.

Прокуратура Украины запросила арест без права на залог для сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Владислава Реута, который признался в убийстве Анастасии Березовской.

До 2020 года он работал полицейским в Киевской области. Судя по тегам его мобильного номера, — в Управлении уголовного розыска. Среди тегов есть и упоминание «Контр ВБ». По данным «Схем», телефонные теги и истоки из баз данных также указывают на то, что ранее мужчина мог быть военнослужащим «Правого сектора».

Прокурор заявил на суде, что Анастасия Березовская сама села в авто к мужчинам, ее увезли в лес Бучанского района и застрелили со спины.

Напомним, Березовская покушалась на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, а затем была убита украинскими правоохранителями под Киевом. Ранее она занималась разведением собак, сообщают «Схемы», которые изучили ее объявления на OLX в 2021 году.

В том же году суд в Житомире признал Березовскую виновной в мелком хулиганстве: она, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла другую женщину нецензурной бранью и толкала ее».

С начала войны Березовская переехала в Германию.

Один из фигурантов дела об убийстве Березовской — Владислав Реут хочет пойти на сделку со следствием.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сейчас защита одного из подозреваемых в убийстве Березовской — сотрудника ГУР, активно развивает тему с соглашением о признании вины и минимального наказания за убийство Березовской.

Мотивом служит его чистосердечное признание вины, указание места, где спрятан труп, и полное сотрудничество со следствием. Если такое соглашение действительно будет заключено, к обвиняемому в ходе судебного рассмотрения по сути смогут применить ст. 69 Уголовного кодекса, то есть дать реальное наказание в виде лишения свободы, но меньше стартового срока в 10 лет.

А после вступления в силу приговора он может заявить ходатайство об условно-досрочном освобождении для прохождения военной службы в порядке ст. 81-1 УК Украины и пойти служить. Как раз по этой статье не запрещается освобождение осужденного за одно убийство.

Сложнее с другим фигурантом — бывшим полицейским и, по некоторым данным, сотрудником СБУ Виталием Жиковичем.

Если он будет отрицать вину и не пойдет на соглашение, то подельник в рамках своей «сделки» может дать на него изобличающие показания и тогда минимального срока ему не видать.

Подозреваемый в убийстве Березовской сотрудник ГУР Владислав Реут заявил в суде, что ее застрелил Виталий Жикович, а сам он действовал по принуждению.

Он также заявил, что готов и дальше сотрудничать со следствием, не возражает против содержания под стражей и соглашается пройти полиграф.

Сотрудника ГУР Владислава Реута, подозреваемого в убийстве Березовской, отправили под стражу без права на залог.