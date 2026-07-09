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Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Новые детали; обновлено 15:13
15:13 1063

Прокуратура Украины запросила арест без права на залог для сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Владислава Реута, который признался в убийстве Анастасии Березовской.

Имя второго подозреваемого — Виталий Жикович, 49-летний уроженец города Умань, бывший, а по некоторым данным, действующий сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины), сообщают «Схемы» со ссылкой на источники.

До 2020 года он работал полицейским в Киевской области. Судя по тегам его мобильного номера, — в Управлении уголовного розыска. Среди тегов есть и упоминание «Контр ВБ». По данным «Схем», телефонные теги и истоки из баз данных также указывают на то, что ранее мужчина мог быть военнослужащим «Правого сектора».

Прокурор заявил на суде, что Анастасия Березовская сама села в авто к мужчинам, ее увезли в лес Бучанского района и застрелили со спины.

Напомним, Березовская покушалась на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, а затем была убита украинскими правоохранителями под Киевом. Ранее она занималась разведением собак, сообщают «Схемы», которые изучили ее объявления на OLX в 2021 году.

В том же году суд в Житомире признал Березовскую виновной в мелком хулиганстве: она, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла другую женщину нецензурной бранью и толкала ее».

С начала войны Березовская переехала в Германию.

Один из фигурантов дела об убийстве Березовской — Владислав Реут хочет пойти на сделку со следствием.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сейчас защита одного из подозреваемых в убийстве Березовской — сотрудника ГУР, активно развивает тему с соглашением о признании вины и минимального наказания за убийство Березовской. 

Мотивом служит его чистосердечное признание вины, указание места, где спрятан труп, и полное сотрудничество со следствием. Если такое соглашение действительно будет заключено, к обвиняемому в ходе судебного рассмотрения по сути смогут применить ст. 69 Уголовного кодекса, то есть дать реальное наказание в виде лишения свободы, но меньше стартового срока в 10 лет.

А после вступления в силу приговора он может заявить ходатайство об условно-досрочном освобождении для прохождения военной службы в порядке ст. 81-1 УК Украины и пойти служить. Как раз по этой статье не запрещается освобождение осужденного за одно убийство.

Сложнее с другим фигурантом — бывшим полицейским и, по некоторым данным, сотрудником СБУ Виталием Жиковичем.

Если он будет отрицать вину и не пойдет на соглашение, то подельник в рамках своей «сделки» может дать на него изобличающие показания и тогда минимального срока ему не видать.

Подозреваемый в убийстве Березовской сотрудник ГУР Владислав Реут заявил в суде, что ее застрелил Виталий Жикович, а сам он действовал по принуждению.

Он также заявил, что готов и дальше сотрудничать со следствием, не возражает против содержания под стражей и соглашается пройти полиграф.

Сотрудника ГУР Владислава Реута, подозреваемого в убийстве Березовской, отправили под стражу без права на залог.

*** 14:53

Расследователи установили детали о задержанных за убийство Анастасии Березовской под Киевом. Среди подозреваемых — военный разведчик и предполагаемый работник Службы безопасности Украины (СБУ).

Журналисты-расследователи установили детали о двух мужчинах, задержанных по подозрению в убийстве Анастасии Березовской под Киевом. Самую убитую женщину ранее разыскивал Интерпол из-за покушения на украинского подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» (Радио Свобода).

По данным Офиса генпрокурора, Березовская вернулась в Украину 1 июля, а уже через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили закопанным в Киевской области. 7 июля правоохранители объявили подозрение двум задержанным. Следствие считает их причастными и к покушению в Монако, поскольку мужчины не раз переводили средства на счета убитой.

Как выяснили журналисты, одним из подозреваемых является 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут. По данным расследования, у него есть юридическое образование, а с 2022 года, вероятно, служил в учебно-тренировочном центре Сил специальных операций ВСУ. В настоящее время официальное следствие называет его действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтересовано в полном расследовании и оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам. Следствие продолжается при личном содействии начальника ГУР МО Украины Олега Иващенко», — отметили в управлении. 

Брат Владислава Реута и отец отказались комментировать ситуацию журналистам.

Вторым подозреваемым, по данным источников «Схем», является 49-летний уроженец Умани. Редакция его не называет до обнародования имени официальным следствием. До 2020 он работал в уголовном розыске полиции Киевской области, а также мог быть бойцом «Правого сектора».

Пока источники указывают, что он может быть действующим или бывшим сотрудником СБУ. Журналисты направили официальные запросы в ГУР (Главное управление разведки) и СБУ для подтверждения должностей обоих подозреваемых.

Что касается самой погибшей, расследователи установили, что 39-летняя Анастасия Березовская была родом из Житомира. До полномасштабной войны она, вероятно, занималась разведением собак, а после 2022 года выехала в Германию. Именно во Франкфурте немецкая полиция впоследствии провела обыски в ее квартире и изъяла автомобиль из-за взрыва в Монако.

Напомним, под Киевом нашли тело 39-летней украинки Анастасии Березовской, подозреваемой в Монако в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. СБУ подтвердила, что погибшую обнаружили в Макаровском районе Киевской области.

Следствие выяснило, что в Украине она общалась с родными и двумя мужчинами: бывшим милиционером и нынешним работником разведки Минобороны.

Полиция уже провела обыски и проверки. Оба мужчины объявили подозрение в умышленном убийстве, которое они совершили вместе по заговору.

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