USD 1.7000
EUR 1.9426
RUB 2.2145
Подписаться на уведомления
США ударили по 90 целям в Иране. Иран – по странам Залива. Война возобновится?
Новость дня
США ударили по 90 целям в Иране. Иран – по странам Залива. Война возобновится?

Kapital Bank открыл подписку на облигации: инвестируйте с доходностью 10% годовых

14:56 411

Первый банк Азербайджана представляет новую инвестиционную возможность для тех, кто хочет эффективно управлять своими средствами. Kapital Bank выводит на фондовый рынок первую часть облигационной программы общим объемом 100 млн манатов. В рамках первого этапа размещения инвесторам предлагаются облигации на сумму 50 млн манатов.

Облигации предлагают доходность 10% годовых, ежемесячные процентные выплаты и возможность инвестирования от 100 манатов. Благодаря возможности начать инвестирование с небольшой суммы этот инструмент станет подходящим выбором как для опытных инвесторов, так и для тех, кто только начинает свой путь в сфере инвестиций.

Подписка на облигации Kapital Bank продлится до 1 августа 2026 года. Срок обращения облигаций составляет 1 год.

Оформить подписку на облигации можно полностью в цифровом формате через приложение Birbank Invest всего за несколько шагов. Для этого необходимо выбрать пункт «Местный рынок» в разделе «Инвестиции» приложения.

Скачать приложение Birbank Invest: https://www.b-b.az/PPhZ8q

Помимо цифровых каналов, оформить подписку на облигации также можно во всех отделениях Kapital Bank/Birbank. Для участия в подписке не установлены минимальные или максимальные лимиты покупки. При исполнении заявок в первую очередь будут учитываться заявки физических лиц.

При оформлении заявки в отделениях все комиссионные расходы для физических лиц берет на себя банк.

Подробная информация: https://www.b-b.az/gEn4Ac 

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали
13:46 3298
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде ВИДЕО; 15:58
15:58 2475
Пашинян о гибели льва Царукяна
Пашинян о гибели льва Царукяна
15:24 1092
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана наша аналитика
02:15 7129
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином?
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином? обновлено 15:11
15:11 2898
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Новые детали; обновлено 15:13
15:13 1065
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
14:38 1430
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
14:30 1676
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
14:28 574
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
14:12 1401
Важное решение по Балтии в Анкаре
Важное решение по Балтии в Анкаре
13:40 1376

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали
13:46 3298
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде ВИДЕО; 15:58
15:58 2475
Пашинян о гибели льва Царукяна
Пашинян о гибели льва Царукяна
15:24 1092
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана наша аналитика
02:15 7129
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином?
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином? обновлено 15:11
15:11 2898
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Новые детали; обновлено 15:13
15:13 1065
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
14:38 1430
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
14:30 1676
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
14:28 574
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
14:12 1401
Важное решение по Балтии в Анкаре
Важное решение по Балтии в Анкаре
13:40 1376
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться