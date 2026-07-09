Стратегическая платформа, объединяющая азербайджанскую молодежь мира

Представители азербайджанской молодежи, в каком бы уголке мира они ни проживали, считаются сегодня не только активными членами общества, но и надежными гарантами будущего нашей страны, одной из основных движущих сил национального развития и устойчивого прогресса. Их вооруженность современными знаниями и умениями, формирование в духе приверженности национально-духовным ценностям, а также расширение международных связей и поощрение активного участия в глобальной среде занимают важное место в приоритетных направлениях молодежной политики, проводимой Азербайджанским государством.

На V Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся в 2022 году в городе Шуша, Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев призвал азербайджанцев, проживающих за рубежом, в частности, молодежь, быть тесно связанными с исторической Родиной, регулярно посещать Азербайджан, сохранять родной язык, глубоко изучать историю, культуру и национально-духовное наследие Азербайджана. Эти призывы главы государства намечены как одно из основных направлений деятельности Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и нашли отражение в содержании реализуемых проектов.

Одним из важных проектов, осуществляемых ГKРД в области формирования нового поколения диаспоры и сплочения азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом, вокруг национальной идентичности, являются летние лагеря диаспорской молодежи. Лагеря, организуемые Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева, ежегодно собирают в Азербайджане сотни молодых людей из более чем 60 стран мира. Они проводятся в рамках проекта в различных регионах страны, в особенности, на освобожденных от оккупации территориях, что обогащает знания и представления азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом, а также представителей различных народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану, о нашей стране, способствует выявлению их интеллектуального и инновационного потенциала, развитию лидерских навыков и расширению возможностей международного сетевого взаимодействия.

Участники летних лагерей диаспорской молодежи из различных стран особо подчеркивают, что проект вносит важный вклад в укрепление связей с исторической Родиной, усиление национальной идентичности и обретение новых друзей.

Участница проведенного в Шуше III Летнего лагеря диаспорской молодежи из Канады Севда Зейнали в интервью Diasport TV выразила глубокое удовлетворение в связи с участием в лагере, посещением наших исторических земель и поблагодарила Государственный комитет по работе с диаспорой за предоставление такой возможности.

Участница организованного в Ханкенди VI Летнего лагеря диаспорской молодежи из Нью-Йорка Сабина Гюльмамедова: "Пребывание на этих святых землях - и гордость, и ответственность, и незабываемое чувство для меня. Особенно приятно находиться в Ханкенди, чувствовать наше единство и разделять любовь к Родине".

А участница состоявшегося в Лачине V Летнего лагеря диаспорской молодежи из Египта Фатима Шакир, делясь впечатлениями, сказала: "Счастлива быть свидетелем природных красот Азербайджана. Посещение Ходжалы во время проведения лагеря вселило в меня чувство безграничной гордости. Я благодарна Государственному комитету по работе с диаспорой за организацию такого лагеря".

На сегодняшний день летние лагеря диаспорской молодежи были успешно организованы в Шеки, Шемахе, Шуше, Нахчыване, Лачине и Ханкенди.

В нынешнем году VII Летний лагерь диаспорской молодежи планируется организовать 2-8 августа в одном из живописных уголков нашей страны - Восточном Зангезуре. Процесс отбора для участия в лагере уже завершен.

Участников лагеря ждут интересные встречи, научные и политические дискуссии, интеллектуальные игры, развлекательные программы. Азербайджанская молодежь, проживающая в зарубежных странах, и молодые люди, представляющие народы, питающие дружественное отношение к Азербайджану, совершив поездки в освобожденные от оккупации районы, смогут ознакомиться с образцами историко-религиозного и культурного наследия на этих территориях, разрушенными в период оккупации, встретиться с членами семей шехидов и отважными гази, учеными-историками, экспертами в различных областях, деятелями искусства, общественными активистами и известными блогерами, принять участие в уроках азербайджанского языка.

Летние лагеря диаспорской молодежи, являющиеся одним из массовых проектов Государственного комитета по работе с диаспорой, вошли в число самых успешных проектов в истории мировой диаспоры.