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Пашинян о гибели льва Царукяна

15:24 1095

Инцидент, связанный с частной зоологической коллекцией Гагика Царукяна, когда животное погибло во время транспортировки в Ереванский зоопарк, не останется незамеченным отраслевыми структурами. Такое заверение дал премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в правительстве 9 июля.

«Что касается ситуации с животными, то если есть человек, который должен нести за это ответственность, он ее понесет. Насколько мне известно, расследование по этому инциденту уже начато», — отметил Пашинян.

Усыпленную львицу перевозили в государственный зоопарк в рамках уголовного дела о незаконной охоте, по которому в качестве вещественных доказательств из дома олигарха были изъяты 3 льва, 1 тигр и 190 чучел различных животных и птиц. Позже администрация Ереванского зоопарка с сожалением подтвердила, что хищник не пришел в себя после эвтаназии.

На днях суд общей юрисдикции Аванского и Нор-Норковского округов Еревана арестовал Царукяна на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

По версии Следственного комитета Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян вместе с сообщниками организовал мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана. Согласно версии СК, было похищено около $21,7 млн. Полученные деньги легализовали.

Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В тот же день прошли обыски в его доме и десятках принадлежащих ему компаний.

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