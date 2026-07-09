USD 1.7000
EUR 1.9426
RUB 2.2145
Подписаться на уведомления
США ударили по 90 целям в Иране. Иран – по странам Залива. Война возобновится?
Новость дня
США ударили по 90 целям в Иране. Иран – по странам Залива. Война возобновится?

Аскеров ответит за незаконную чайхану

Инара Рафикгызы
15:48 299

В Астаринском районном суде завершилось разбирательство по делу 60‑летнего местного жителя Махира Аскерова, обвиняемого в нарушении права собственности на земельный участок и самовольном строительстве.

Аскеров, работающий учителем в селе Шуви, занял участок, находящийся в государственной собственности, не имея ни права пользования, ни аренды, ни каких‑либо иных оснований. На этой земле он самовольно начал строительство. Следствие установило, что в августе 2023 года Аскеров захватил участок площадью 20 квадратных метров в селе Шуви и без разрешительных документов построил на нем одноэтажную чайхану. Ему предъявили обвинение по статье 188 (нарушение права собственности, пользования или аренды на землю) УК Азербайджана. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

В показаниях Аскеров утверждал, что рядом с Домом культуры в селе уже много лет работает чайная без официальных документов. По его словам, три года назад он купил у соседа за 3 тысячи манатов объект, расположенный на пустом участке площадью 0,02 гектара рядом с этой чайной. Участок, как он уверял, никому не принадлежал, а сосед говорил, что получил разрешение на строительство еще в 1990‑х. После покупки Аскеров в 2023 году начал расширять чайхану, построив пристройку рядом с местным Домом культуры. Через несколько дней после начала работ представители Государственного комитета по имуществу потребовали остановить строительство. Аскеров настаивал, что заплатил за участок и имеет разрешение, но предъявить документы не смог. Ему сообщили, что земля относится к государственным участкам, закрепленным за Домом культуры села Шуви. Мужчина заявил, что не знал об этом. Госслужба по имуществу вынесла предупреждение, а сотрудники МЧС огородили участок лентой и остановили работы. Однако Аскеров проигнорировал запрет, снял ленту и продолжил строительство.

Согласно приговору Астаринского районного суда, Махир Аскеров приговорен к 2 годам 9 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать под контролем с электронным браслетом. Подписка о невыезде оставлена в силе.

Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали
13:46 3302
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде ВИДЕО; 15:58
15:58 2478
Пашинян о гибели льва Царукяна
Пашинян о гибели льва Царукяна
15:24 1098
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана наша аналитика
02:15 7129
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином?
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином? обновлено 15:11
15:11 2900
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Новые детали; обновлено 15:13
15:13 1066
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
14:38 1433
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
14:30 1678
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
14:28 576
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
14:12 1402
Важное решение по Балтии в Анкаре
Важное решение по Балтии в Анкаре
13:40 1378

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали
13:46 3302
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде
Церемония погребения Хаменеи в Мешхеде ВИДЕО; 15:58
15:58 2478
Пашинян о гибели льва Царукяна
Пашинян о гибели льва Царукяна
15:24 1098
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана
Россия перекрывает топливный вентиль. Армения будет искать спасения у Азербайджана наша аналитика
02:15 7129
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином?
О чем Эрдоган говорил с европейцами за ужином? обновлено 15:11
15:11 2900
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха
Дело об убийстве Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Новые детали; обновлено 15:13
15:13 1066
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
Пашинян посоветовал звонить не Синирлиоглу, а Гарегину
14:38 1433
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
14:30 1678
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
Уголовное дело экс-председателя муниципалитета Хырдалана направлено в суд
14:28 576
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
Турция и США обсуждают передачу С-400 в третью страну
14:12 1402
Важное решение по Балтии в Анкаре
Важное решение по Балтии в Анкаре
13:40 1378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться