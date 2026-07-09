Аскеров ответит за незаконную чайхану

Аскеров, работающий учителем в селе Шуви, занял участок, находящийся в государственной собственности, не имея ни права пользования, ни аренды, ни каких‑либо иных оснований. На этой земле он самовольно начал строительство. Следствие установило, что в августе 2023 года Аскеров захватил участок площадью 20 квадратных метров в селе Шуви и без разрешительных документов построил на нем одноэтажную чайхану. Ему предъявили обвинение по статье 188 (нарушение права собственности, пользования или аренды на землю) УК Азербайджана. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

В показаниях Аскеров утверждал, что рядом с Домом культуры в селе уже много лет работает чайная без официальных документов. По его словам, три года назад он купил у соседа за 3 тысячи манатов объект, расположенный на пустом участке площадью 0,02 гектара рядом с этой чайной. Участок, как он уверял, никому не принадлежал, а сосед говорил, что получил разрешение на строительство еще в 1990‑х. После покупки Аскеров в 2023 году начал расширять чайхану, построив пристройку рядом с местным Домом культуры. Через несколько дней после начала работ представители Государственного комитета по имуществу потребовали остановить строительство. Аскеров настаивал, что заплатил за участок и имеет разрешение, но предъявить документы не смог. Ему сообщили, что земля относится к государственным участкам, закрепленным за Домом культуры села Шуви. Мужчина заявил, что не знал об этом. Госслужба по имуществу вынесла предупреждение, а сотрудники МЧС огородили участок лентой и остановили работы. Однако Аскеров проигнорировал запрет, снял ленту и продолжил строительство.

Согласно приговору Астаринского районного суда, Махир Аскеров приговорен к 2 годам 9 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать под контролем с электронным браслетом. Подписка о невыезде оставлена в силе.