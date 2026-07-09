«Золотое оружие» Ирану дороже ядерного

В материале отмечается, что иранская ядерная программа была крупнейшим источником разногласий между странами на протяжении почти 25 лет и послужила причиной введения санкций в отношении Тегерана и основой для войны.

Иран гораздо больше сосредоточен на Ормузском проливе, чем на ядерной программе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Источники издания отмечают, что Иран отказывается даже начинать переговоры по своей ядерной программе до тех пор, пока США не признают полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.

«Это единственный выход: признать новый иранский порядок в Ормузском проливе», — написал на своей странице в X председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

По мнению агентства, контроль над Ормузским проливом превратился для Ирана в «золотое оружие», ради которого он готов рисковать эскалацией конфликта с США. «Вопрос Ормузского пролива, который является золотым оружием Ирана, — это то, что они теперь хотят отобрать у Ирана, но это совершенно невозможно», — отметил источник Reuters.

Одной из причин выбора приоритетов Тегерана Reuters называет недоверие к США, усугубленное решением Трампа в 2018 году разорвать существующее ядерное соглашение и началом войны. По словам неназванного источника, если Иран отступит от своих требований по Ормузскому проливу, Трамп может усилить свои требования по соглашению в ходе переговоров.

«Однажды вынудив США сесть за стол переговоров, закрыв пролив, Иран теперь считает, что должен формализовать эту возможность», — говорится в материале.

Ормузский пролив был фактически перекрыт после начала войны в Иране. До начала конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.