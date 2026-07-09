Иран запустил ракеты по Иордании

Иранские баллистические ракеты были запущены в сторону Иордании. Целью атаки, как утверждается, стала авиабаза Муваффак Салти на востоке страны.
Этот объект считается одной из ключевых военных авиабаз Иордании. По открытым данным, он используется не только Королевскими ВВС Иордании, но и служит площадкой для проведения совместных операций с союзниками.
Военные Иордании задействовали системы ПВО для перехвата ракет, запущенных Ираном и вошедших в воздушное пространство королевства, сообщает The National со ссылкой на представителя правительства Мухаммеда аль-Момани.
По его словам, военные смогли сбить летевшие ракеты.
Иорданские силы противовоздушной обороны перехватили восемь ракет, запущенных из Ирана, сообщило государственное информационное агентство Иордании.
Отмечается, что в результате инцидента погибших и разрушений нет.
До этого в Иордании звучали сигналы воздушной тревоги. Посольство США в Аммане распространило для американских граждан по всей территории королевства предупреждение об опасности атаки ракет и БПЛА и призвало сограждан немедленно найти убежище и оставаться там.
Также ранее поступали сообщения, что на базе в Багдаде, где расквартированы военнослужащие США, тоже сработали сирены.
July 9, 2026