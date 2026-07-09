Иран запустил ракеты по Иордании

Этот объект считается одной из ключевых военных авиабаз Иордании. По открытым данным, он используется не только Королевскими ВВС Иордании, но и служит площадкой для проведения совместных операций с союзниками.

Иранские баллистические ракеты были запущены в сторону Иордании. Целью атаки, как утверждается, стала авиабаза Муваффак Салти на востоке страны.

Военные Иордании задействовали системы ПВО для перехвата ракет, запущенных Ираном и вошедших в воздушное пространство королевства, сообщает The National со ссылкой на представителя правительства Мухаммеда аль-Момани.

По его словам, военные смогли сбить летевшие ракеты.

Иорданские силы противовоздушной обороны перехватили восемь ракет, запущенных из Ирана, сообщило государственное информационное агентство Иордании.

Отмечается, что в результате инцидента погибших и разрушений нет.

До этого в Иордании звучали сигналы воздушной тревоги. Посольство США в Аммане распространило для американских граждан по всей территории королевства предупреждение об опасности атаки ракет и БПЛА и призвало сограждан немедленно найти убежище и оставаться там.

Также ранее поступали сообщения, что на базе в Багдаде, где расквартированы военнослужащие США, тоже сработали сирены.