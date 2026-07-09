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Бундестаг против: никаких Taurus и усиления помощи Украине

16:07 109

Парламент Германии не поддержал инициативу партии «Союз 90/Зеленые», которая призывала к немедленному предоставлению Украине крылатых ракет Taurus, увеличению производства перехватывающих ракет Patriot PAC-2 в Германии и усилению военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает Укринформ.

За проект постановления «Завершить российскую войну против Украины - уже сейчас дополнительно усилить Украину в военном и гуманитарном измерениях» проголосовали 79 депутатов, против выступили 510, один воздержался.

Документ предлагал: немедленно передать Украине ракеты Taurus из запасов Бундесвера; расширить поддержку украинских дальнобойных возможностей для ударов по военным целям в глубоком тылу РФ; увеличить производство ракет-перехватчиков Patriot PAC-2 в Германии; усилить украинскую ПВО; нарастить гуманитарную, энергетическую и финансовую помощь; активизировать меры против российского «теневого флота». 

Правительственные партии ХДС/ХСС и СДПГ отказались поддержать предложение «Зеленых», однако подчеркнули свою общую поддержку Украины. Представители этих партий выразили разные мнения относительно масштабов помощи, но заявили о обязательстве продолжать ее предоставлять.

Во время дебатов ультраправая «Альтернатива для Германии» выступила против дальнейшей поддержки Украины, что вызвало резкую реакцию со стороны СДПГ. Правительство ФРГ уже предусмотрело в бюджете значительные средства на военную помощь Украине до 2027 года.

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