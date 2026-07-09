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Ле Пен впереди всех

16:16 972

Неофициальный лидер французского ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен победит в первом и втором турах президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Toluna Harris Interactive, проведенного для M6 и RTL.

Эдуард Филипп, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон

Опрос, проведенный 7 июля после оглашения приговора лидеру ультраправых, показал, что в первом туре Ле Пен может набрать 35% голосов избирателей. Согласно опросу, второе место в первом туре займет председатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с 16%.

Во втором туре выборов, согласно опросу, Ле Пен будет лидировать с 51% голосов, за ней следует лидер правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп с 49%. В предыдущем опросе они набирали 52% и 48% соответственно.

Опрос проводился онлайн 7–8 июля на выборке из 1837 человек, зарегистрированных в избирательных списках.

7 июля парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств ЕС, но сократил срок запрета на участие в выборах. После этого Ле Пен выступила с заявлением, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. 

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