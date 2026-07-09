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Россия и Китай обсуждали уничтожение Starlink и разработку совместной ПВО

16:25 859

Представители Китая и России обсуждали совместную борьбу со спутниками Starlink, а также общий проект по разработке комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. Об этом говорится в расследовании The Insider, Der Spiegel и Le Monde. В распоряжении журналистов оказались документы, связанные с российско-китайским военным сотрудничеством.

Из документов следует, что на форуме по военно-техническому сотрудничеству в Гуанчжоу в ноябре 2023 года Китай предлагал российским партнерам бороться со спутниками Starlink Илона Маска различными методами — от юридических до прямого уничтожения. В частности, предлагалось: организовать совместное правовое и дипломатическое давление; занять частотные диапазоны и орбитальные позиции, необходимые для расширения Starlink, и вместе создавать электромагнитные помехи; проводить кибератаки на Starlink через терминалы гражданских пользователей и создать дешевое оружие для уничтожения спутников сети.

За несколько месяцев до форума, как выяснили авторы расследования, в июне 2023 года в Москву приезжала китайская военная делегация. Целью визита стали секретные переговоры с ведущим российским производителем противовоздушной обороны «Алмаз-Антей». В Китай делегаты вернулись с контрактом на поставку оружия.

Подписанный рабочий протокол этих переговоров, имеющийся в распоряжении The Insider (и независимо подтвержденный данными о перелетах указанных в нем участников), показывает, что российско-китайское военное партнерство ушло далеко за пределы общей риторики и превратилось в структурированную многопрофильную программу по созданию оружия, которое ни одна из стран не могла бы разработать в одиночку.

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