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Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Грузию

Указ президента
16:50 651

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии», подписанного 18 мая 2026 года в городе Баку.

Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство энергетики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики — направить правительству Грузии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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