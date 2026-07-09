Американский истребитель аварийно сел в Греции

Истребитель F-16 ВВС США загорелся и совершил аварийную посадку в аэропорту Закинтос недалеко от острова Закинф у западного побережья Греции. Об этом сообщает издание Kathimerini.
В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного самолету.
По предварительным оценкам, у него могла возникнуть проблема с шасси.
Между тем пресс-секретарь Генштаба ВВС Греции подполковник Константинос Гравалос заявил о том, что выполнявший тренировочный полет самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Закинтос из-за неисправности.
«Пилот самолета в хорошем состоянии. Причины инцидента расследуются», — отметил он.
July 9, 2026