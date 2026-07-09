Иран давит… Армения изворачивается

После того как Иран в очередной раз атаковал суда, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив в обход установленного им маршрута, перемирие между Вашингтоном и Тегераном было нарушено. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном «для него завершено», хотя и подчеркнул, что «оставил дверь для переговоров открытой». Покидая Анкару после саммита НАТО и возвращаясь в США, Трамп сообщил, что «иранское руководство только что позвонило ему и выразило желание возобновить переговоры». Таким образом, шансы на достижение окончательного соглашения в рамках 60-дневного перемирия между США и Ираном становятся все более призрачными, что не исключает затяжного характера конфликта. Подобное развитие событий, безусловно, напрямую затрагивает не только Ближний Восток, но и регион Южного Кавказа. Особенно с учетом того, что США рассматривают реализацию «Маршрута Трампа», пролегающего через Зангезур непосредственно вблизи иранской границы, как один из своих главных приоритетов в регионе. На фоне последних столкновений между США и Ираном важно вновь обратиться к тому, как позиция Тегерана по Зангезурскому коридору менялась вслед за меняющейся геополитической обстановкой в регионе. Так, накануне посол Ирана в Ереване Халил Ширголами, комментируя данный вопрос, заявил: правительство Армении пока не отреагировало на опасения Ирана относительно планов открыть транзитный коридор под контролем США вдоль границы с исламской республикой. Ширголами назвал эти опасения «вполне обоснованными и логичными», указав на военную кампанию США и Израиля против его страны, а также обвинив Вашингтон в нарушении соглашения о прекращении огня, достигнутого в прошлом месяце.

«Эти опасения должны быть четко развеяны. Правительство Армении заверило нас, что в результате реализации этого проекта и присутствия США никаких угроз или вызовов Ирану не возникнет. Я думаю, нам необходимо выработать механизм, с помощью которого Армения сможет в полной мере реализовать свой потенциал в области разблокирования, но при этом потенциальные риски присутствия США и угрозы для Ирана должны быть четко просчитаны и устранены», — сказал он. Если попытаться перевести слова иранского посла с дипломатического языка на обычный, можно прийти к следующему выводу: Тегеран считает, что проект TRIPP способен создать потенциальную угрозу его интересам, однако не выступает категорически против его реализации. Взамен Иран хочет совместно с Арменией выработать некий механизм для предотвращения «потенциальных рисков», которые могут возникнуть в результате функционирования «Маршрута Трампа». Теоретически подобный механизм означал бы, что Иран получает определенные рычаги косвенного влияния на «Маршрут Трампа». Чтобы увидеть наглядно, как война на Ближнем Востоке повлияла на публичную позицию Ирана по проекту TRIPP, стоит вспомнить заявление посла Ширголами, сделанное в феврале этого года, всего за два-три дня до начала ударов США и Израиля. Тогда тональность дипломата выглядела значительно более конструктивной: он заявил, что если цель проекта — служить развитию и миру, Иран не против реализации «Маршрута Трампа». «Учитывая отношение американской стороны к Ирану, у нас была обеспокоенность на этот счет. Однако этот вопрос был обсужден с армянскими коллегами в очень дружеской атмосфере», — сказал он. Дипломат отметил, что армянские партнеры заверили: Армения никогда не станет источником угрозы для Ирана. Ширголами подчеркнул, что этого достаточно и «между странами существует взаимное доверие». Теперь же дипломат намекает, что продолжающаяся война с США усилила обеспокоенность исламской республики в связи с проектом TRIPP.

В целом реакция Тегерана на подписание в августе прошлого года в Вашингтоне соглашения по проекту TRIPP не была однозначной. Близкие к КСИР круги назвали этот проект угрозой интересам Ирана и выступили против его реализации. Сам президент Пезешкиан и его кабинет сочли подобные оценки чрезмерными и заявили, что не возражают против реализации проекта при условии учета иранских озабоченностей. Таким образом, 43-километровая транспортная артерия, проходящая через Зангезур и имеющая огромное стратегическое значение для развития Среднего коридора в целом, является сегодня одним из наиболее острых вопросов в двусторонних отношениях между Ираном и Арменией. Очевидно, что Иран недоволен сближением Армении с США, однако, в отличие от России, не прибегает к грубому давлению для влияния на внешнеполитический курс Еревана. Тегеран принимает во внимание, что подобное давление может дать обратный эффект и лишь укрепить позиции США. Армянское же руководство, стремящееся снизить зависимость от России, углубить отношения с США и Европейским союзом, а также нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном, старается избегать открытого противостояния с Москвой и сохранять традиционно тесные отношения с Тегераном. К слову, посол Ширголами также сообщил, что в настоящее время между Ираном и Арменией ведется работа над соглашением о стратегическом партнерстве, подписание которого планируется в ходе визита премьер-министра Пашиняна в Тегеран. Наиболее серьезной угрозой для этого сложного балансирующего курса Армении, предполагающего сохранение тесных отношений с южным соседом, является, безусловно, противостояние между США и Ираном и перспективы его дальнейшего развития. Как известно, в прошлую пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время визита в Тегеран. Явно намекая на Соединенные Штаты, Пезешкиан заявил Пашиняну, что внерегиональным державам нельзя позволять вмешиваться в армяно-иранские отношения. Пашинян заверил его, что Ереван «не будет участвовать ни в каких планах, проектах или действиях, противоречащих интересам и безопасности Ирана». Вряд ли это обещание Пашиняна в полной мере удовлетворило Тегеран, и Иран, несомненно, будет и впредь скептически относиться к геополитическим маневрам Армении.

С другой стороны, доступность «Маршрута Трампа» для Ирана потенциально превращает этот проект в инструмент, с помощью которого Тегеран может влиять на позиции США на Южном Кавказе. Иными словами, Иран может рассмотреть возможность выторговать определенные уступки в обмен на невоспрепятствование реализации транспортного коридора, проходящего в непосредственной близости от его границ и носящего имя американского президента. Или же по мере нарастания эскалации с США Иран может занять более агрессивную позицию в отношении проекта TRIPP — иными словами, превратить его в инструмент мести своему противнику. Напомним, накануне выборов в Армении госсекретарь Марко Рубио совершил кратковременный визит в Ереван и подписал рамочный документ по проекту TRIPP. Таким образом, правовая база для реализации проекта готова, однако практический этап еще не начался. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил журналистам 9 июля, что работа в этом направлении ведется и Баку регулярно получает соответствующую информацию. Глава МИД отметил, что проект поддерживается Соединенными Штатами: «Переговоры по этому вопросу ведутся между США и Арменией. При этом въездные и выездные пункты «Маршрута Трампа» расположены на территории Азербайджана. Поэтому мы получаем информацию от наших партнеров из США. По имеющимся у нас данным, процесс продолжается и в настоящее время находится на стадии подготовки документов».