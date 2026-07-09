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В России поженили роботов

ФОТО
17:12 472

В Москве в стенах Пушкинской библиотеки состоялась первая в России официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов Роберта и Матильды, передает корреспондент NEWS.ru.

Необычные молодожены принесли клятвы верности с помощью алгоритмов синтеза речи. Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по кличке Догматик. На эту четвероногую машину была возложена важная задача: в ключевой момент она должна была принести свадебные кольца для «молодоженов».

Они работают на отечественном программном обеспечении. Ими управляют с пульта, а также при помощи телеуправления. Гуманоиды могут синхронно двигать руками, жестикулировать, ходить и общаться по команде оператора в VR-очках. Матильда обучена балету, а Роберт владеет кунг-фу и танцует. «Молодожены» передали в фонд библиотеки литературу об искусственном интеллекте и новых технологиях.

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