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США ударили по 90 целям в Иране. Иран – по странам Залива. Война возобновится?
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США ударили по 90 целям в Иране. Иран – по странам Залива. Война возобновится?

CENTCOM отчиталось об ударах по Ирану

17:20 369

Вооруженные силы США за последние два дня нанесли удары по более чем 170 военным целям, расположенным в прибрежных районах Ирана вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Согласно информации, удары были нанесены по системам противовоздушной обороны, складам беспилотных летательных аппаратов и ракет, военным скоростным катерам, а также логистической инфраструктуре.

В CENTCOM заявили, что целью операции было ослабить возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

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