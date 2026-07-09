Табачный бизнес до добра не довел: как Асланов угодил в ловушку Мовламова

Заур Мовламов, бывший сотрудник полиции, вместе со своим знакомым Низами Гасановым (Гасанов покончил с собой 5 марта 2025 года) обратился к потерпевшему Мусе Алиеву с предложением вложить 110 тысяч манатов в табачный бизнес. Последний, не зная, что его обманывают, согласился. В ходе следствия выяснилось, что 30‑летний знакомый Мовламова, Расим Асланов, был обманут тем же способом. От него мошенники получили 2 миллиона 430 тысяч манатов. За совершенное преступление Мовламову предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

«Я получил от Расима (Асланова — ред.) 500 тысяч долларов и передал Низами. В тот период выплатил ему 640 тысяч манатов прибыли, а Низами — еще 250 тысяч манатов. Мы занимались бизнесом, и намерения обмануть Расима у нас не было. Будь у меня такие мысли, я бы не закладывал свой дом», — утверждал обвиняемый.

Что касается другого эпизода, Заур Мовламов в показаниях заявил, что его знакомый Муса Алиев знал о его намерении открыть компанию в Дубае для ведения табачного бизнеса: «Низами позвонил и сказал, что нашел сигареты по очень низкой цене, но для покупки не хватает 50 тысяч долларов. Спросил, смогу ли я найти такую сумму. И сказал, что за три дня мы заработаем примерно от 10 до 20 тысяч манатов. Я позвонил Мусе и сказал, что нужно 50 тысяч долларов и что через три дня я дам ему вместе с его деньгами дополнительно 10 тысяч манатов прибыли. Он согласился. Я взял деньги и отправил Низами через его водителя. Низами отправил деньги в Дубай для покупки сигарет. Через три дня сказал, что сигареты куплены, но человек, который должен их продать, не может приехать — его ребенка сбила машина, он сейчас не в Дубае, поэтому возникла задержка. Сказал, что отдаст Мусе 10 тысяч манатов прибыли из другого дела, а через несколько дней вернет 50 тысяч долларов».

Согласно показаниям Мовламова, после этого в их работе начались проблемы, и они не смогли вернуть деньги Мусе Алиеву. Каждый раз, когда он требовал деньги у Низами, тот обещал все вернуть, но лишь тянул время. В октябре 2024 года бизнес‑партнер сказал ему, что нужно 25 тысяч долларов для оплаты аренды склада в Дубае, где хранился товар, и что через один‑два дня придет прибыль в 140 тысяч долларов, из которой он вернет долг: «Я взял у Мусы еще 25 тысяч долларов и отправил Низами. Через несколько дней Низами сказал, что возникли проблемы с переводом денег, поэтому выплата прибыли в 140 тысяч долларов задерживается».

Чтобы прояснить ситуацию, Заур Мовламов поехал в Дубай лично. Низами Гасанов отправил ему геолокацию и поручил выяснить, находится ли человек, который должен был перевести деньги, в офисе и не обманывает ли их. Мовламов приехал по указанному адресу, но ему сообщили, что тот уехал в Сингапур. Оставаться в Дубае не было смысла, и в конце декабря он вернулся в Баку. С того времени и до марта — до дня самоубийства партнера — Низами уверял его, что деньги придут, но никакой прибыли не было. Поэтому он не смог вернуть деньги Мусе.

Асланов отметил, что, зная Мовламова много лет, не мог представить, что его обманут: «Он сказал, что хочет покупать дорогие сигареты через своих знакомых по низкой цене и продавать их в Дубае чуть ниже средней рыночной цены, чтобы получать прибыль. Я сказал Зауру, что плохо разбираюсь в таких делах, но у меня есть определенная сумма денег. Заур сказал, что сам всем займется, а мне достаточно вложить деньги. Мол, чем больше вложишь, тем больше заработаешь. Сначала я давал 10–15 тысяч долларов. Заур говорил, что дела идут отлично, и давал прибыль — от 1500 до 3000 долларов. Так я дал Зауру 170 тысяч долларов. Видя, что он выплачивает прибыль, я начал доверять ему еще больше. Но позже Заур сказал, что из‑за технических причин невозможно обналичить деньги, поэтому он не может выплатить прибыль. Заявил, что нужно открыть представительство в Дубае, и для этого требуется 150 тысяч долларов. Поскольку я доверял Зауру, то дал ему в общей сложности 1 миллион 265 тысяч долларов. Заур говорил, что ему помогает его знакомый по имени Низами. Я никогда не видел Низами, общался только по телефону».

Потерпевший Муса Алиев в свою очередь заявил, что дал Мовламову в общей сложности 75 тысяч долларов, но тот под разными предлогами деньги не возвращал, и сейчас его долг составляет 65 тысяч манатов. Алиев попросил суд назначить обвиняемому максимально суровое наказание.

Согласно приговору суда, Заур Мовламов приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.