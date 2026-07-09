Интернет для ИИ от Bakcell

Bakcell представляет свою очередную инновационную инициативу в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В рамках новой кампании абонентам будет ежемесячно предоставляться бесплатный интернет-трафик для использования ведущих платформ ИИ, таких как ChatGPT, Claude, DeepSeek и Perplexity.

Благодаря технологиям ИИ пользователи Bakcell получают широкие возможности для обучения, исследования, творчества, работы и более эффективного выполнения цифровых задач.

Услуга автоматически активирована для всех абонентов Bakcell и не требует дополнительного подключения. В течение периода действия кампании пользователям ежемесячно будет предоставляться бесплатный интернет-трафик для использования указанных инструментов ИИ. Данная инициатива не только способствует повседневному использованию технологий ИИ, но и расширяет цифровые возможности пользователей.

Предоставляя абонентам инновационные решения и современный цифровой опыт, Bakcell способствует развитию экосистемы инноваций и ИИ в Азербайджане.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. Сегодня компания предоставляет более чем трем миллионам клиентов высококачественные и скоростные телекоммуникационные услуги. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, ведущей деятельность в различных странах и отраслях.