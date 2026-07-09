В уме — ЕС, а на языке — ЕАЭС. Геополитический шпагат Еревана

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе и в том, чтобы механизмы ЕАЭС работали. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе, сказал Пашинян. «В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно же, надеюсь, что обсудим и решим эти вопросы. Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы, и надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», — заявил премьер Армении. «Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов», — сказал российский премьер-министр. А Пашинян не забыл указать, что поездка в Екатеринбург стала первым его зарубежным визитом после парламентских выборов в Армении.

В общем, очень много слов о том, что официальный Ереван вовсе и не думает покидать это экономическое объединение постсоветских стран, сгруппировавшихся вокруг Москвы. И это весьма странно, учитывая ту неприкрытую направленность Армении на интеграцию в Европейский союз, которую особенно ярко она демонстрирует в последние месяцы. Интересно, как долго еще способно руководство Армении толковать о курсе на вступление в ЕС и при этом не делать на практике ничего для выхода из ЕАЭС? И к чему вообще вся эта двойная игра? При том что в России продолжают действовать введенные ограничения на ввоз целой номенклатуры продукции, произведенной в Армении. Своими оценками на этот счет поделились с haqqin.az известные иностранные эксперты. Польский аналитик из Жешувского университета, главный редактор журнала «Кавказ: прошлое, настоящее, будущее» Дариуш Попек считает, что победа партии «Гражданский договор» премьер-министра Пашиняна на недавних выборах демонстрирует направление, в котором хочет двигаться армянское общество. «Эта политика направлена на поиск альтернативы зависимости Армении от России, что приведет к сближению с ЕС и западными странами, а также к развитию сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Россия уже продемонстрировала имеющиеся у нее рычаги влияния на Армению в виде торговых ограничений. В ответ на экономическое давление со стороны России Европейский союз выделил Армении 70 миллионов евро для противодействия последствиям российского эмбарго и диверсификации торговли. 52 миллиона евро будут направлены на компенсацию армянским производителям убытков, понесенных из-за торговых ограничений, введенных Россией. Еще 18 миллионов евро пойдут на поддержание усилий Армении по переориентации торговли на новые рынки. Ожидается, что в ближайшем будущем общая финансовая поддержка ЕС для Армении достигнет 288 миллионов евро. ЕС также обязался отменить таможенные пошлины на 80% армянских товаров. Дополнительным фактором, влияющим на дальнейшее сотрудничество Армении с Россией, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, является политическое и экономическое значение РФ в регионе Южного Кавказа», — рассказал исследователь. Попек считает, что для России географическое положение Армении имеет решающее значение не из-за ее экономических размеров, а, скорее, потому, что она предоставляет территорию, через которую будут проходить новые торговые и энергетические маршруты, минуя Россию.

«Поэтому РФ не откажется от своего влияния в Армении, особенно учитывая продолжающийся экономический и политический отход Азербайджана от России. Учитывая, что как ЕС, так и Китай создают альтернативные транспортные коридоры через Южный Кавказ, исключая Россию, это также ведет к усилению экономической интеграции между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Учитывая значительное доминирование России в армянской экономике и важность этой республики для российской политики в регионе, процесс обретения Арменией независимости от российского влияния будет длительным, сложным, требующим долгосрочных структурных изменений и уязвимым для многочисленных внешних факторов. Однако углубление интеграции стран Южного Кавказа, налаживание новых экономических связей с ЕС и Китаем с учетом интересов России могут значительно улучшить положение Армении в этих отношениях и способствовать улучшению ее внутренней ситуации», — полагает Попек. Армянский аналитик и публицист Ишхан Вердян начал с уточнения, что сейчас главное — не путать причину и следствие. «Если выстроить события в хронологическом порядке, то станет очевидно, что нынешнее противостояние Москвы и Еревана, которое многие связывают с так называемой интеграцией Армении в Европейский союз, обострилось именно накануне парламентских выборов в Армении. Эти процессы были тесно связаны с избирательной кампанией. Было известно, что Россия поддерживала своего кандидата на армянских выборах. Затем, когда стало ясно, что Пашинян не намерен освобождать Самвела Карапетяна и не собирается ослаблять давление на внутреннюю оппозицию, Россия начала вводить санкции. По времени это совпало с периодом непосредственно перед выборами.