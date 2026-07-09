В уме — ЕС, а на языке — ЕАЭС. Геополитический шпагат Еревана

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе и в том, чтобы механизмы ЕАЭС работали. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе, сказал Пашинян.
«В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно же, надеюсь, что обсудим и решим эти вопросы. Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы, и надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», — заявил премьер Армении.
«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов», — сказал российский премьер-министр.
А Пашинян не забыл указать, что поездка в Екатеринбург стала первым его зарубежным визитом после парламентских выборов в Армении.
В общем, очень много слов о том, что официальный Ереван вовсе и не думает покидать это экономическое объединение постсоветских стран, сгруппировавшихся вокруг Москвы. И это весьма странно, учитывая ту неприкрытую направленность Армении на интеграцию в Европейский союз, которую особенно ярко она демонстрирует в последние месяцы. Интересно, как долго еще способно руководство Армении толковать о курсе на вступление в ЕС и при этом не делать на практике ничего для выхода из ЕАЭС? И к чему вообще вся эта двойная игра? При том что в России продолжают действовать введенные ограничения на ввоз целой номенклатуры продукции, произведенной в Армении.
Своими оценками на этот счет поделились с haqqin.az известные иностранные эксперты.
Польский аналитик из Жешувского университета, главный редактор журнала «Кавказ: прошлое, настоящее, будущее» Дариуш Попек считает, что победа партии «Гражданский договор» премьер-министра Пашиняна на недавних выборах демонстрирует направление, в котором хочет двигаться армянское общество.
«Эта политика направлена на поиск альтернативы зависимости Армении от России, что приведет к сближению с ЕС и западными странами, а также к развитию сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Россия уже продемонстрировала имеющиеся у нее рычаги влияния на Армению в виде торговых ограничений. В ответ на экономическое давление со стороны России Европейский союз выделил Армении 70 миллионов евро для противодействия последствиям российского эмбарго и диверсификации торговли. 52 миллиона евро будут направлены на компенсацию армянским производителям убытков, понесенных из-за торговых ограничений, введенных Россией. Еще 18 миллионов евро пойдут на поддержание усилий Армении по переориентации торговли на новые рынки. Ожидается, что в ближайшем будущем общая финансовая поддержка ЕС для Армении достигнет 288 миллионов евро. ЕС также обязался отменить таможенные пошлины на 80% армянских товаров. Дополнительным фактором, влияющим на дальнейшее сотрудничество Армении с Россией, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, является политическое и экономическое значение РФ в регионе Южного Кавказа», — рассказал исследователь.
Попек считает, что для России географическое положение Армении имеет решающее значение не из-за ее экономических размеров, а, скорее, потому, что она предоставляет территорию, через которую будут проходить новые торговые и энергетические маршруты, минуя Россию.
«Поэтому РФ не откажется от своего влияния в Армении, особенно учитывая продолжающийся экономический и политический отход Азербайджана от России. Учитывая, что как ЕС, так и Китай создают альтернативные транспортные коридоры через Южный Кавказ, исключая Россию, это также ведет к усилению экономической интеграции между Азербайджаном, Арменией и Грузией.
Учитывая значительное доминирование России в армянской экономике и важность этой республики для российской политики в регионе, процесс обретения Арменией независимости от российского влияния будет длительным, сложным, требующим долгосрочных структурных изменений и уязвимым для многочисленных внешних факторов. Однако углубление интеграции стран Южного Кавказа, налаживание новых экономических связей с ЕС и Китаем с учетом интересов России могут значительно улучшить положение Армении в этих отношениях и способствовать улучшению ее внутренней ситуации», — полагает Попек.
Армянский аналитик и публицист Ишхан Вердян начал с уточнения, что сейчас главное — не путать причину и следствие.
«Если выстроить события в хронологическом порядке, то станет очевидно, что нынешнее противостояние Москвы и Еревана, которое многие связывают с так называемой интеграцией Армении в Европейский союз, обострилось именно накануне парламентских выборов в Армении. Эти процессы были тесно связаны с избирательной кампанией. Было известно, что Россия поддерживала своего кандидата на армянских выборах. Затем, когда стало ясно, что Пашинян не намерен освобождать Самвела Карапетяна и не собирается ослаблять давление на внутреннюю оппозицию, Россия начала вводить санкции. По времени это совпало с периодом непосредственно перед выборами.
Именно Россия сделала первый негативный шаг. Уже после введения российских санкций Армения начала обсуждать возможные ответные меры. В конечном итоге прозвучало заявление Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европейского союза принимать армянские товары без таможенных пошлин. Таким образом прослеживается вполне четкая причинно-следственная цепочка.
Если же обратиться к официальной риторике России, то санкции объяснялись движением Армении в сторону Европейского союза. Однако важно понимать, что до введения санкций никакого фактического продвижения в этом направлении не происходило. Да, был принят закон, согласно которому Армения должна стремиться соответствовать критериям, необходимым для возможного будущего вступления в Европейский союз. Но этот закон не содержал никаких конкретных обязательств или сроков. Сам Никол Пашинян объяснял его как своего рода дорожную карту внутреннего развития страны, цель которой — привести Армению к европейским стандартам. При этом вопрос о том, примет ли когда-либо Евросоюз Армению в свои ряды, оставался открытым.
Что касается политики Никола Пашиняна, я полагаю, он действительно заинтересован в сохранении сотрудничества с Россией. До настоящего момента само сотрудничество с Россией приносило Армении значительные экономические выгоды. Более того, значительная часть экономического роста Армении в последние годы была связана именно с российским направлением. Никол Пашинян неоднократно заявлял, что выступает за укрепление Евразийского экономического союза и хотел бы видеть эту организацию более эффективной. Он говорил о необходимости ее развития и фактически поддерживал идею ее реформирования.
Если же Армения начала постепенно дистанцироваться от Москвы, то, на мой взгляд, произошло это потому, что именно Кремль первым пошел на охлаждение отношений. Если Россия согласится продолжить сотрудничество в нынешнем формате и отменит санкции, то, как мне кажется, партнерство между двумя странами может сохраниться и даже укрепиться.
Если же санкционная политика продолжится, то Армения, независимо от того, станет ли она когда-либо членом Европейского союза, практически неизбежно будет все сильнее отдаляться от России и активнее развивать отношения со своими соседями. На мой взгляд, потенциала регионального сотрудничества вполне достаточно для обеспечения нормального развития и функционирования армянского государства», — резюмирует Вердян.