Израильтяне пытались попасть в Сирию

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ночь на 8 июля в районе горы Хермон несколько израильских граждан предприняли попытку проникнуть на территорию Сирии. Они были задержаны военнослужащими и переданы полиции.

«ЦАХАЛ решительно осуждает эту попытку, которая к тому же является далеко не первой за последние дни. Подчеркиваем: речь идет об уголовном преступлении, которое создает угрозу для жизни граждан», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы и отвлекают военнослужащих от выполнения боевых задач. «ЦАХАЛ ожидает, что ответственные лица будут наказаны за свои действия», — добавляет армейская пресс-служба.