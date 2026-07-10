США разбомбили стратегический мост в Иране… Китай и Европа обратили взоры на Азербайджан

9 июля в результате ракетного удара США по городу Аккала в иранской провинции Голестан был поражен стратегически важный железнодорожный мост Ак-Таке-Хан, служивший восточной сухопутной веткой для транзита Китай — Туркменистан — Иран. Формально это — рядовой эпизод возобновившейся военной кампании США против Ирана. Но за военной сводкой стоит логистический факт куда большего масштаба: на фоне одновременной морской блокады иранских портов в Персидском заливе это событие кардинально меняет геополитическую логистику Евразии. Этот инцидент обнажает геополитическую уязвимость всей архитектуры транзита через Иран, и, соответственно, зеркально вырастает вес маршрутов, эту уязвимость не разделяющих. После удара по мосту Ак-Таке-Хан у использовавших этот маршрут стран схлопывается сухопутный резерв. Тегеран и его партнеры по поставкам остаются без работающего маршрута, не завязанного на территорию, находящуюся под непосредственным ракетным огнем.

Логика, которая работает на Баку Именно в этой точке — не в абстрактных рассуждениях о «мосте между регионами», а в конкретном вычеркивании конкретного маршрута из строя — и заключается практический смысл происходящего. В том числе для Азербайджана, который по факту автоматически превращается в единственное безальтернативное, безопасное и стабильное «узкое горлышко» на стыке глобальных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад» (Средний коридор). В отличие от всех остальных маршрутов (на севере и на юге), Средний коридор структурно не подвержен военным региональным рискам. Это не означает автоматической переброски всех евразийских грузопотоков на Каспий — товарная номенклатура, тарифы и портовые мощности так быстро не меняются. Но для тех грузоотправителей, которые еще вчера рассматривали иранский сухопутный маршрут как рабочую альтернативу морю, сегодняшний удар — это сигнал пересчитать риски заново. И в этом пересчете у Азербайджана появляется то, чего не купишь ни за какие лоббистские усилия: репутация маршрута, который физически не может стать целью ракетного удара, потому что находится вне театра боевых действий. В своем сегменте — транзите, который обходит одновременно и подсанкционную Россию, и воюющий Иран, — Азербайджан действительно остается практически безальтернативным. Это не риторическая фигура, а следствие простой географии: из всех сухопутных коридоров, связывающих Китай и Центральную Азию с Турцией и Европой, только Средний коридор не проходит через территорию, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта. Сплошные плюсы и ни одного минуса Из всего вышесказанного вытекают следующие практические следствия. Во-первых, инвестиционная логика Среднего коридора и проекта TRIPP перестает быть предметом дискуссии «нужно или не нужно» — она становится вопросом скорости. Каждый день, в течение которого иранский маршрут остается под ударом, а северный – под санкциями, увеличивает издержки как для отправителей, так и для получателей грузов по маршруту Европа-Китай. Соответственно, Средний коридор и проект TRIPP становятся единственными рабочими маршрутами для евразийской торговли, что требует ускоренного финансирования со стороны международных институтов.