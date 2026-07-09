Лига Европы: «Карабах» принимает исландцев

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским « Карабах ом» и исландской «Вестри».

Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Романом Житари.

Ранее «Карабах» никогда не встречался с исландскими клубами в еврокубках. Для «Вестри» это и вовсе дебют на континентальной арене. Команда является обладателем Кубка Исландии. При этом умудрилась в прошлом сезоне вылететь из элитного дивизиона.

«Карабах» в Лиге Европы доходил до 1/8 финала. Это было в сезоне 2023/24. При этом в последний раз агдамский клуб стартовал в этом турнире в 2013 году.