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Германия все-таки получит грозные ракеты

18:51 639

США официально одобрили продажу Германии дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сообщил германский канцлер Фридрих Мерц. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на полях саммита НАТО в Анкаре, передает AFP.

«Мы согласовали с американским правительством покупку ракет Tomahawk и их размещение в Германии», — заявил Мерц, подчеркнув, что это позволит «закрыть важный стратегический пробел» в обороне страны.

По данным немецкого правительства, министры обороны США и Германии уже подписали письмо о намерениях. Вашингтон обязался выдать окончательное разрешение на поставку ракет и наземных пусковых установок Typhon до августа. Количество закупаемых ракет не раскрывается.

Tomahawk способны поражать цели на расстоянии более 1 600 километров. Обычно эти ракеты запускаются с кораблей и подводных лодок, однако Германия также получит наземные пусковые установки.

Берлин рассматривает развертывание дальнобойных крылатых ракет как важный элемент стратегии сдерживания России. Власти Германии отмечают, что в Европе пока не существует аналогов Tomahawk с сопоставимой дальностью и возможностями, поэтому европейские страны НАТО остаются зависимыми от американских вооружений.

Одновременно Германия намерена участвовать в создании собственной европейской системы дальнобойного высокоточного оружия. Накануне Великобритания объявила, что 12 европейских стран НАТО, включая Германию, инвестируют около 50 млрд долларов в разработку таких вооружений в течение следующего десятилетия. По данным немецкой стороны, Берлин планирует профинансировать примерно половину этой суммы.

Еще в мае Фридрих Мерц допускал, что планы по размещению Tomahawk в Германии могут быть отменены из-за сокращения американских запасов вооружений на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Однако теперь стороны подтвердили, что сделка состоится.

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