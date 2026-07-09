Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35

7-8 июля в Анкаре фактически состоялись два важных мероприятия. Одно из них — саммит НАТО, ознаменовавший вступление альянса в эпоху «НАТО 3.0». Другое — критически важная двусторонняя встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером США Дональдом Трампом. За несколько дней до саммита НАТО Трамп в Белом доме открыто заявил генеральному секретарю альянса Марку Рютте, что не примет участия во встрече, если Эрдоган его не пригласит. Эрдоган ответил на заявления Трампа особым жестом: 7 июля, в полдень, он лично встретил президента США на военном аэродроме Этимесгут. На пресс‑конференции, состоявшейся перед двусторонней встречей, Трамп произнес в адрес Эрдогана лестные слова; турецкий лидер также не поскупился на комплименты в адрес президента США. Эксперты считают, что взаимные похвальные высказывания двух лидеров свидетельствуют о высоком уровне взаимных ожиданий.

Ожидания Эрдогана: CAATSA и F‑35 Эрдоган не скрывал своих ожиданий: турецкий лидер хотел, чтобы его страна занимала более значимое место в архитектуре европейской безопасности и чтобы экономическая интеграция усиливалась. В своей вступительной речи он подчеркнул это, напрямую обратившись к ЕС. Заявления президента США на первой пресс‑конференции в Анкаре также соответствовали ожиданиям Эрдогана. Трамп сказал: «Мы не хотим вводить санкции против наших друзей и отменим санкции», а также заявил о намерении продать Турции истребители F‑35. Эрдоган напомнил, что Трамп ранее обещал передать Турции пять F‑35, за которые страна уже заплатила. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Трамп «сдержит свое слово», на что президент США ответил: «Почему бы и нет». Есть ли у Трампа «волшебная палочка»? В конце своего первого президентского срока (2017–2021) Дональд Трамп ввел против Турции санкции CAATSA, предназначенные для «враждебных государств». Формальным основанием для их применения к члену НАТО называлась покупка Турцией российских комплексов С‑400 в 2019 году. Однако эксперты отмечают, что на момент введения санкций отношения Анкары и Вашингтона были напряженными из‑за войны в Сирии, а после отказа администрации Обамы продать Турции системы Patriot Анкара как раз и обратилась к Москве по поводу покупки С‑400. Именно из‑за санкций CAATSA, введенных в 2020 году, Турция была исключена из программы F‑35, частью производственного цикла которой она являлась. Около 900 деталей для истребителя должны были производиться в Турции, и Анкара рассчитывала приобрести 100 самолетов. Турция также полностью оплатила первые пять машин, предназначенных для поставки. Спустя шесть лет Трамп заявляет, что отменит санкции против Турции и снимет запрет на продажу истребителей F‑35 союзнику США по НАТО. Однако некоторые западные эксперты отмечают, что без поддержки Конгресса у него нет «волшебной палочки», позволяющей сделать это единолично.

Турецкий генерал: F‑35 больше не главный приоритет Анкары Тем не менее в комментарии для haqqin.az генерал ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш заявил, что участие в программе F‑35 больше не является ключевым приоритетом Анкары. Каракуш отметил, что эти самолеты не прошли испытания в условиях войны между США и Ираном: обещания о том, что они будут невидимы для радаров, не оправдались — более того, пять F‑35 были вынуждены совершить экстренную посадку. В настоящее время США планируют вернуться к проверенным в эксплуатации F‑15 и F‑16. Турция же может продолжить путь на модернизированных F‑16 до тех пор, пока не будут готовы собственные истребители KAAN. Кроме того, есть и самолеты Eurofighter Typhoon, которые планируется приобрести у Великобритании. При этом Каракуш подчеркнул, что до исключения Турции из программы F‑35 одиннадцать турецких компаний могли заработать 28 миллиардов долларов, и поэтому возвращение в программу было бы позитивным шагом. Что касается отмены санкций CAATSA против Турции, то Каракуш сообщил, что под руководством госсекретаря США Марко Рубио работает группа, занимающаяся урегулированием юридических вопросов. Турецкий генерал считает, что у Трампа есть возможности для маневра в отношении санкций CAATSA даже без одобрения Конгресса. «Санкции CAATSA были применены к Агентству оборонной промышленности Турции. Несмотря на это, недавно администрация Трампа официально уведомила Конгресс о планах продать Турции реактивные двигатели для истребителей KAAN на сумму 700 миллионов долларов. Поскольку продажа будет осуществляться не через Агентство оборонной промышленности, а через Турецкую аэрокосмическую корпорацию (TAI), можно использовать такие механизмы для обхода санкций», — отметил эксперт. Он также заявил, что для отмены санкций против Турции может потребоваться внесение ряда юридических поправок. Каракуш напомнил, что в 2022 году США приняли закон, позволивший не применять санкции к Индии за покупку российских С‑400.