Путин отругал своих советников: Нужна победа

Систематические атаки БПЛА на российские НПЗ и другие успехи ВСУ разозлили российского лидера Владимира Путина. Теперь он настроен дать Украине «жесткий ответ», пишет Reuters со ссылкой на слова источника, который регулярно встречается с Путиным.

По словам собеседников агентства, союзники Украины рассчитывали, что успешные удары БПЛА по энергетической инфраструктуре России изменят ход войны и смогут вынудить Россию прекратить конфликт.

Однако, по словам источников Reuters, атаки беспилотников лишь усилили желание Путина продолжать войну и мстить. После серии ударов по российским НПЗ армия РФ предприняла несколько массированных атак по Киеву, в результате которых погибли несколько десятков человек.

Кроме того, Путин не планирует отказываться от планов по полному захвату Донбасса, утверждают собеседники Reuters. По их словам, он отчитал группу советников, предложивших заморозить конфликт по нынешней линии фронта, заявив, что Кремлю «нужна какая-то победа». Источники агентства говорят, что Путин по-прежнему уверен: российская армия вскоре сможет установить контроль над всей территорией Донбасса.

Путин также настроен на дальнейшую эскалацию войны, рассказали источники Reuters. Один из них считает, что это может произойти уже в ближайшие месяцы. Как именно будет выглядеть такая эскалация, собеседники агентства не уточнили.