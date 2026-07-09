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Карапетян пока посидит дома

19:35 732

Антикоррупционный суд в Армении принял решение продлить домашний арест лидера оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна еще на два месяца. Об этом заявил судья Ваге Долмазян в ходе заседания, которое транслировалось местными каналами.

«Суд находит, что срок домашнего ареста надлежит продлению. Суд находит, что домашний арест должен быть продлен на два месяца», — сказал судья.

Карапетян, являющийся лидером оппозиционной партии «Сильная Армения», находится под домашним арестом в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «призывы к насильственному захвату власти».

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