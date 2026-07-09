Мухтарова получила 7 лет, но с оговоркой...

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Наргиз Мухтаровой, привлеченной к ответственности в рамках «дела НПО».

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой был зачитан приговор. Согласно вердикту, Наргиз Мухтаровой назначено условное наказание сроком 7 лет и 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.

Согласно обвинению, Наргиз Мухтарова, злоупотребив своими служебными полномочиями и сфальсифицировав документы по различным проектам, вступила в преступный сговор с Шахлой Исмаил (председателем Общества женщин «За рациональное развитие» — ред.) и другими лицами, легализовав в общей сложности более 150 тысяч манатов, полученных из различных фондов, расположенных в США.

Ей было предъявлено окончательное обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в крупном размере), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.