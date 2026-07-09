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Треть России осталась без топлива

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В результате ударов украинских дронов Россия могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Топливный кризис ударил по 50 млн россиян, пишет Financial Times.

По оценкам аналитиков, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки. Это на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности российских предприятий.

Украина значительно усугубила удары по нефтяной инфраструктуре РФ в мае. С тех пор под атаку попали десять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Омский НПЗ. Он расположен в 2500 км от линии фронта, и на него приходится около 7% нефтеперерабатывающих мощностей России.

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