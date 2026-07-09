Тысячи спецназовцев к Курдистану

Иран усиливает западное направление и, по поступающим данным, перебросил тысячи бойцов спецназа к границе с Иракским Курдистаном на фоне растущей напряженности, пишет Telegram-канал «Дневник иранского журналиста».

Иранский полевой командир заявил, что, если курдские вооруженные группировки при поддержке США и Израиля попытаются нарушить суверенитет страны, Тегеран не ограничится их вытеснением.

«Мы не только отбросим их, но и создадим вдоль границы зону безопасности глубиной в несколько километров», — цитирует Telegram-канал полевого командира.