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Тысячи спецназовцев к Курдистану

21:17 1161

Иран усиливает западное направление и, по поступающим данным, перебросил тысячи бойцов спецназа к границе с Иракским Курдистаном на фоне растущей напряженности, пишет Telegram-канал «Дневник иранского журналиста».

Иранский полевой командир заявил, что, если курдские вооруженные группировки при поддержке США и Израиля попытаются нарушить суверенитет страны, Тегеран не ограничится их вытеснением.

«Мы не только отбросим их, но и создадим вдоль границы зону безопасности глубиной в несколько километров», — цитирует Telegram-канал полевого командира.

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