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Немецкие депутаты отказались поддержать Украину

21:33 1003

Бундестаг (парламент ФРГ) не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины и ускорить отправку ракет Taurus. Результаты голосования опубликованы на сайте парламента.

За проект постановления «Дополнительно укрепить Украину в военном и гуманитарном плане» проголосовали 79 депутатов, против — 510, один депутат воздержался.

5 июля Берлин анонсировал крупнейший взнос в пакет НАТО для Киева. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что общий объем обсуждаемого пакета составляет 70 млрд евро. При этом он не назвал точную сумму немецких ассигнований в рамках этих обязательств.

В апреле Украина и Германия подписали оборонное соглашение на 4 млрд евро. Договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников. В соответствии с соглашением ФРГ профинансирует поставки нескольких сотен ракет для систем Patriot, 36 пусковых установок IRIS-T, а также направит 300 млн евро на развитие дальнобойных вооружений.

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