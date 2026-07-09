Последний козырь России

На фоне отсутствия успехов российской армии в войне против Украины президент РФ Владимир Путин снова начал поднимать вопрос о применении ядерного оружия. В частности, в мае Минобороны России объявило о поставках ядерных боеприпасов на полевые склады в Беларуси в рамках военных учений.

Как пишет The Hill, эти послания адресованы как Украине, так и странам НАТО. Издание приводит слова Дэниела Солсбери из Международного института стратегических исследований о том, что «Россия заинтересована в манипулировании ядерными рисками для усиления давления на западные столицы».

«Цели Кремля вызывают беспокойство. Считается, что Россия использует свой теневой торговый флот для слежки за важными базами НАТО в Соединённом Королевстве, включая авиабазы Фелтвелл, Фэрфорд и Милденхолл», — пишет автор, отмечая, что в Милденхолле базируются самолеты ВВС США — носители ядерных авиабомб гравитационного типа.

Российская ядерная психологическая операция нацелена и на европейские атомные электростанции. Так, в ноябре 2025 года над атомной электростанцией Доэль в Бельгии были замечены три беспилотника.

«Главная цель Москвы — заставить Запад отступить в вопросе Украины, посеяв страх перед тем, что Россия способна спровоцировать радиационную катастрофу где-нибудь в Европе. По сути, Путин использует ядерный страх как оружие в рамках гибридной войны», — отмечается в материале.

Поэтому, подчеркивает The Hill, «ядерный блеф» России будет только усиливаться: «Но этот блеф необходимо разоблачить. Ведь, помимо него, у Путина остаётся лишь один вариант — позвонить президенту США с предложением мира».