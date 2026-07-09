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Гюнай Гурбанова — призер чемпионата Европы по борьбе, Рузанна Мамедова в финале

Отдел спорта
22:00 271

В Скопье продолжается чемпионат Европы по борьбе среди 20-летних спортсменов.

Сегодня в женской весовой категории до 59 кг за золото боролась прошлогодняя чемпионка —азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова. В финале она уступила шведке Карин Самуэльссон и стала серебряным призером.

Кроме того, сегодня Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал, где завтра ее соперницей будет турчанка Озденур Озмез. А Захра Керимзаде (72 кг) поборется за бронзу.

Напомним, в предыдущие дни в соревнованиях по греко-римской борьбе сборная Азербайджана завоевала 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

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