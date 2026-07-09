Кандидат в премьеры Британии раскритиковал Израиль

Энди Бёрнем, ведущий кандидат на пост главы правительства Великобритании, заявил в интервью The Guardian, что Лейбористская партия «должна улучшить свой подход к происходящему на Ближнем Востоке», добавив, что он «окажет более сильное давление на Израиль посредством персональных санкций и запрета на торговлю с незаконными поселениями».

Бёрнем выразил сожаление по поводу позиции своей партии в начале войны в Газе, сказав: «Призыв к прекращению огня должен был прозвучать более решительно».

Он отказался называть происходящее в Газе геноцидом, но заявил: «Накапливаются доказательства военных преступлений».