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Кандидат в премьеры Британии раскритиковал Израиль

22:36 281

Энди Бёрнем, ведущий кандидат на пост главы правительства Великобритании, заявил в интервью The Guardian, что Лейбористская партия «должна улучшить свой подход к происходящему на Ближнем Востоке», добавив, что он «окажет более сильное давление на Израиль посредством персональных санкций и запрета на торговлю с незаконными поселениями».

Бёрнем выразил сожаление по поводу позиции своей партии в начале войны в Газе, сказав: «Призыв к прекращению огня должен был прозвучать более решительно».

Он отказался называть происходящее в Газе геноцидом, но заявил: «Накапливаются доказательства военных преступлений».

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