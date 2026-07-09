Тренер исландцев доволен: «Кто-то думал, что «Карабах» забьет нам 10 голов, а забили всего 3»

«Это был сложный матч для нас, - говорит ганский специалист. - «Карабах» показал свое высокое качество. Я доволен игрой, которую показали мои игроки. Два гола пропустили из-за собственных ошибок. В целом я остался доволен.

Не поймите меня неправильно: я доволен не счетом. Результат огорчает. Но игрой команды и усилиями игроков я доволен.

Есть время, чтобы подготовиться к ответной игре. Надо постараться лучше контролировать мяч.

Мы не сфокусированы на матчах с «Карабахом», для нас приоритет - наша лига.

«Карабах» фантастически играл. Было очень сложно. Кто-то думал, что «Карабах» забьет нам 10 голов, но забили всего три».