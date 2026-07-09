Гурбан Гурбанов о стартовой победе в Лиге Европы и о том, как был прощен Эльвин Джафаргулиев

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что заполнили стадион. Словно это был матч Лиги чемпионов, — говорит Гурбан Гурбанов. — Это придало нам ответственности и мотивации.

Поздравляю нашу команду. Это была первая игра, было важно победить. У меня было беспокойство в игровом плане. Игроки готовы сейчас по-разному. У кого-то чувствовалась усталость. Произвели замены. К счастью, победили.

Соперник хорошо оборонялся, игроки правильно страховали друг друга. Они хорошо нас проанализировали. Мы должны с полной ответственностью отнестись к матчу в Исландии. То, что сегодня матч был напряженным, пойдет нам на пользу.

Также поздравляю «Сабах» и «Зиря» со стартовыми победами в еврокубках. Обе команды добавили очки в рейтинг Азербайджана.

Почему в заявку на 1-й раунд Лиги Европы не попал Джони Монтиель? Нет, это не связано с травмой. Не можем заявить всех игроков, места ограничены. Монтиеля сможем внести в заявку на следующем этапе.

Кого мы ищем на трансферном рынке? Ищем игроков на все позиции, кроме вратарской.

Юный Али Баширов? Он тренируется с нами. По возможности дадим ему возможность сыграть. Если не в еврокубках, то в чемпионате. В любом случае для него большой опыт быть в таком коллективе, тренироваться с ними. Конечно, если ему поступит предложение от хорошей команды, препятствовать не будем. Он молод, сделаем все для его блага.

Али — необычный парень. Не думаю, что у него будут проблемы из-за интереса к нему. Все в клубе относятся к нему как к своему сыну.

Эльвин Джафаргулиев? Если бы его трансфер получился, мы бы не отказали. Эльвин вернулся. Много говорить об этом не хотелось бы. У нас были с ним встречи. Мы не хотели бы, чтобы кто-то остался без футбола. Но есть клубные правила, их надо соблюдать.

Сравнить нападающих Закарию Саво и Камило Дурана (колумбиец переходит в шотландский «Селтик» — ред)? Саво и Дуран — разного типа игроки. У каждого свои особенности. Саво пока не в идеальной форме. Со временем устранит недостатки. Хотелось бы, чтобы и Дуран был с нами, но…

Уйдет ли Матеус Сильва? Верю, что он останется с нами. К нему был интерес, но он с нами».