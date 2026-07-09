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Зеленский заявил о начале военного сотрудничества с Азербайджаном и Турцией

9 июля 2026, 23:38 812

Украина начала сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Отвечая в онлайн-формате на вопрос корреспондента Report, президент Украины напомнил, что на саммите НАТО уже выразил благодарность Азербайджану и Турции за сотрудничество, и отметил, что хотел бы повторить эти слова.

«Я хотел бы поблагодарить Азербайджан. Я также хотел бы поблагодарить Турцию. Мы действительно начали сотрудничать и в сфере обороны. Давайте, если возможно, не будем вдаваться в детали. Но в сотрудничестве с обеими странами (Азербайджаном и Турцией) мы продвигаемся достаточно быстро. Выражаю глубокую благодарность лидерам и народам этих стран», — сказал лидер Украины.

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