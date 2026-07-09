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В НАТО ответили, поддержат ли Турцию в случае войны с Израилем

9 июля 2026, 23:54 512

Генсек НАТО Марк Рютте ответил на вопрос журналистки, поддержал бы альянс Турцию в случае гипотетической войны с Израилем.

«Президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган — чрезвычайно мудрый политик. Он занимает эту должность уже много лет и постарается избежать ситуации, которая может выйти из-под контроля», — сказал Рютте.

На вопрос: «А что, если (премьер-министр Израиля) Нетаньяху сделает конфликт неизбежным?», генсек ответил: «Давайте не будем строить предположения о том, что может произойти. И давайте не будем забывать о 7 октября 2023 года — ужасной атаке ХАМАС на Израиль».

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