Закрытая встреча Израиля и Ливана

В Риме состоится встреча делегаций Ливана и Израиля, которая пройдет в закрытом формате и позволит техническим группам перейти к фактической реализации условий рамочного соглашения. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Данное заявление прозвучало на фоне отказа правительства Ливана участвовать в очередном раунде переговоров с Израилем в Италии на следующей неделе до того, как Тель-Авив выполнит свое обязательство начать первоначальный вывод части войск с территории арабской республики.

«Первый пилотный проект по выводу войск будет запущен в течение нескольких дней. Дополнительные пилотные зоны уже находятся на стадии картографирования и планирования. Центральное командование армии США (CENTCOM) координирует с обеими странами дальнейшее продвижение», — отметил источник.

По его данным, в ближайшее время США вместе с международными партнерами начнут оказывать помощь правительству Ливана для эффективного восстановления суверенитета в этих пилотных зонах, а в дальнейшем — и по всей стране.

Ранее Госдепартамент США сообщил о подготовке переговоров между Ливаном и Израилем, которые должны пройти 15–16 июля в Риме.