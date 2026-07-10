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Зеленский о жесткой реакции Китая

00:36 1264

Китай впервые жестко и в ультимативной форме отреагировал на заявления в росСМИ о возможном применении ядерного оружия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы с президентом (США Дональдом) Трампом обсуждали Китай, его роль в этой войне, участие или возможное участие, а также его возможности. Но при всем уважении я хотел бы, чтобы детали именно этой части разговора остались между мной и президентом США. В целом на этом саммите очень много говорили об Украине, о Ближнем Востоке и о Китае. Кроме того, я встречался с несколькими европейскими лидерами, и мы обсуждали роль Китая в завершении этой войны.

Здесь ситуация немного изменилась. Некоторые европейские лидеры рассказали мне, что общались с представителями Китая. По их словам, Китай очень серьезно, жестко и однозначно отреагировал на звучавшие в российских СМИ заявления о возможном применении ядерного оружия. Думаю, вы тоже слышали подобные высказывания в российских медиа — о том, что Россия якобы может ответить на украинские удары применением ядерного оружия.

Очень важно подчеркнуть, что не только европейские страны и США, но и Китай занял такую позицию. И, как мне кажется, впервые Пекин настолько четко и жестко отреагировал. Как передали мне европейские лидеры, китайская сторона в ультимативной форме заявила, что не может быть даже разговоров о применении ядерного оружия», — заявил президент Украины в ответ на вопрос Радіо НВ о том, обсуждался ли сейчас с президентом США Дональдом Трампом Китай как фактор влияния на переговорный процесс.

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