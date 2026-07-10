Нетаньяху позвонил Трампу и пожаловался на Эрдогана

«В рамках продолжающегося диалога между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся еще один телефонный разговор между ними сегодня вечером, в ходе которого они договорились о продолжении координации между своими странами по различным направлениям.

Президент Трамп проинформировал премьер-министра о действиях США в Персидском заливе.

Премьер-министр, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу резких заявлений, сделанных (турецким лидером Реджепом Тайипом) Эрдоганом и его соратниками в отношении существования Государства Израиль, а также подчеркнул необходимость поддержания зон безопасности вдоль границ Израиля», — говорится в информации офиса Нетаньяху.