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Нетаньяху позвонил Трампу и пожаловался на Эрдогана

00:56 789

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил офис главы израильского правительства. 

«В рамках продолжающегося диалога между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся еще один телефонный разговор между ними сегодня вечером, в ходе которого они договорились о продолжении координации между своими странами по различным направлениям.

Президент Трамп проинформировал премьер-министра о действиях США в Персидском заливе.

Премьер-министр, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу резких заявлений, сделанных (турецким лидером Реджепом Тайипом) Эрдоганом и его соратниками в отношении существования Государства Израиль, а также подчеркнул необходимость поддержания зон безопасности вдоль границ Израиля», — говорится в информации офиса Нетаньяху.

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