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Россияне попали в засаду туарегов

01:09 709

В Мали атаковали колонну более чем с 200 бойцами российского «Африканского корпуса», пишет Reuters.

Колонна двигалась на север страны вместе с малийскими военными, когда попала под удар. Ответственность взял на себя туарегский Фронт освобождения Азавада. Reuters пишет, что в колонне могли быть более 200 российских боевиков и свыше 100 малийских солдат.

«Африканский корпус» поддерживает армию Мали в войне против повстанцев и исламистских группировок. В последние дни бои на севере страны снова резко активизировались.

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